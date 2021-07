PS Plus: giochi PS4 e PS5 di luglio 2021 disponibili, non dimenticatevi il gioco extra

Oggi, martedì 6 luglio 2021, è il giorno della pubblicazione dei giochi gratis PS5 e PS4 del PS Plus di luglio 2021. Già da questo momento potete eseguirne il download. Inoltre, non dimenticatevi il gioco extra - Virtua Fighter 5 - ancora disponibile, nel caso non lo abbiate reclamato a giugno 2021. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, tutto quello che dovete fare è accedere con il vostro account PlayStation a questo indirizzo del PS Store. Oppure, potete sfruttare l'app PlayStation per iOS e Android e reclamare i titoli. Infine, ovviamente, potete scaricare i giochi direttamente da console PS4 e PS5.

PS Plus: i giochi di luglio 2021 sono disponibili

Il primo dei giochi gratis di luglio 2021 è A Plague Tale: Innocence per PS5. Si tratta della versione next-gen dell'apprezzato gioco stealth di Asobo. Questa versione è accessibile gratis anche per i possessori della versione PS4 che non sono abbonati a PS Plus.

Il secondo gioco gratis di luglio 2021 del PS Plus è Call of Duty Black Ops IIII. Si tratta dello sparatutto in prima persona di Activision, pubblicato su PS4 nel 2018. Un'aggiunta perfetta per attendere l'arrivo del nuovo COD del 2021.

Abbiamo poi WWE 2K Battlegrounds per PS4. Si tratta di una versione arcade e dal taglio cartoon della classica serie WWE di 2K. Potremo creare e personalizzare i nostri personaggi e combattere anche con gli amici in locale od online.

Infine, vi ricordiamo che gli abbonati PS Plus possono ancora reclamare Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 fino al 3 di agosto insieme agli altri giochi del mese. Si tratta di uno dei giochi di giugno, che ha però ricevuto un tempo di permanenza extra.

Infine, ecco i giochi del PS Now aggiunti a luglio 2021.