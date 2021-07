PlayStation Now, luglio 2021: ecco i nuovi giochi per PS4 e PS5 aggiunti al catalogo

Sony PlayStation ha annunciato i giochi che saranno resi disponibili a tutti gli abbonati PlayStation Now a partire dal 1 luglio 2021. PS Now potrà contare su ben sette giochi per PS4 e PS5 (tramite retrocompatibilità) che potranno essere eseguiti tramite streaming (anche su PC e mobile) o scaricati sulla console.

I giochi aggiunti a luglio 2021 sono Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment ,Moving Out, Olympic Games Tokyo 2020, Nascar Heat 5 e God of War

Da domani, 1 luglio 2021, gli abbonanti PlayStation Now avranno la possibilità di giocare a Red Dead Redemption 2, la bellissima epopea western di Rockstar Games. Un gioco lungo, spettacolare e bellissimo, come potete leggere nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PlayStation Now fino all'1 novembre 2021 esclusivamente via download su PS4/PS5.

I principali giochi PS Now di Luglio 2021

Nioh 2, invece, è un riuscito soulslike sviluppato dal Team Ninja. Si tratta di un gioco di ruolo di stampo action nel quale dovrete esplorare e scoprire tutti i segreti di un Giappone medioevale invaso dai demoni.

Judgment è un'avventura "legale" creata dagli stessi autori della serie di Yakuza. Il compito del giocatore sarà quello di aiutare Takayuki Yagami a svelare il mistero dietro alcuni omicidi che sono avvenuti nel quartire di Kamurocho. Judgment sarà disponibile solo fino al 4 ottobre 2021.

God of War, invece, non ha bisogno di presentazioni. Si tratta dell'incredibile ultimo capitolo della saga di Kratos, un gioco che non è più un action adrenalinico, ma un'avventura narrativa toccante e bellissima, nonostante mantenga ancora i combattimenti e la violenza tipici della serie.<

Una scena di Moving Out

Moving Out è un divertente gioco cooperativo, Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Il Videogioco Ufficiale è il gioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo e Nascar Heat 5 il gioco ufficiale della celebre competizione automobilistica americana.

Ricordiamo anche che è in arrivo lo streaming a 1080p per PS Now.