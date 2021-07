Hideo Kojima ha apprezzato Justice League di Snyder e i fan sperano che lui faccia lo stesso con MGS5

Recentemente Hideo Kojima, il geniale game designer giapponese, autore di Death Stranding e Boktai, ha detto di aver apprezzato molto il rifacimento di Justice League ad opera di Zack Snyder. Alcuni fan hanno approfittato della dichiarazione per chiedergli di fare lo stesso con MGS5, un gioco che, a loro dire, soffre degli stessi problemi.

Kojima, come è noto, è un grande fan del cinema (oltre che della musica) e non di rado parla delle opere che lo colpiscono maggiormente. Recentemente, per esempio, ha parlato di Zack Snyder's Justice League, la versione riveduta e corretta del contestato film con Batman, Superman e Wonder Woman. Si tratta di un'opera mastodontica, molto particolare, che non poteva non colpire il geniale autore giapponese.

"I personaggi di Flash e Cyborg, che erano abbozzati, sono stati rafforzati. Il formato televisivo 4:3, il tono più scuro della correzione del colore, lo slow motion, la direzione artistica digitale, il Superman nero." ha scritto Kojima elencando le tante scelte forti da parte del regista americano.

"Non è tanto una versione di Snyder quanto l' 'universo' di Snyder in ogni senso, nel bene e nel male. Per lui, questa è 'giustizia' " ha concluso Kojima.