Migliori Offerte Amazon: forti sconti sulle cuffie Jabra Elite 45h, Jabra Elite 85h e Huawei FreeBuds Studio

Tra le offerte Amazon di oggi spiccano forti sconti e prezzi più bassi per le cuffie fascia media Jabra Elite 45h, per le più sofisticate Jabra Elite 85h e per le lussuose cuffie Huawei FreeBuds Studio.

Tripletta di offerte wireless a partire dalle cuffie sovraurali Jabra Elite 45h, in sconto di quasi 20 euro per un prezzo di 68.70 euro che include doppio microfono, autonomia di 50 ore e una struttura pieghevole.

Salendo di fascia troviamo le cuffie Jabra Elite 85h, circumaurali, dotate di cancellazione attiva del rumore e complete di custodia di ricarica. Lo sconto effettivo è di quasi 40 euro, sufficiente a toccare il prezzo più basso degli ultimi mesi.

A chiudere il cerchio ci sono infine le lussuose cuffie Huawei FreeBuds Studio che, in sconto di oltre 45 euro sia sulla versione bianca che su quella nera, godono di cancellazione intelligente del rumore, doppia antenna e ricarica.

Le ottime cuffie Huawei FreeBuds Studio includono un sofisticato sistema di cancellazione attiva del rumore che sfrutta ben 6 microfoni

