Encased, il provato di un gioco di ruolo tra S.T.A.L.K.E.R. e Fallout

Se la storia vi ricorda quella di S.T.A.L.K.E.R. non siete in errore, perché è da lì che viene, ma lo stesso dicasi per Chernobylite o per Survarium , tanto per fare altri due nomi di giochi che richiamano lo stesso scenario. Encased, di cui abbiamo provato la versione in Accesso Anticipato , ha la stessa origine, ma invece di trasformare la sua fonte d'ispirazione in uno sparatutto survival ha deciso di rileggerla in chiave GDR.

"Picnic sul ciglio della strada" dei fratelli Strugackij è il punto di partenza di innumerevoli videogiochi provenienti dalla Russia. È come se quel romanzo facesse ormai parte del DNA di quella nazione al punto da essere inevitabile per la fantascienza. Quanti videogiochi ci hanno raccontato di un'area delimitata in cui delle attività aliene non meglio definite hanno causato delle profonde alterazioni, lasciando radiazioni e anomalie sul terreno? Quante "zone" abbiamo visitato alla ricerca di manufatti dagli incredibili poteri?

Gioco di ruolo puro

L'addestramento iniziale è molto completo

Encased di Dark Crystal Games è un gioco di ruolo isometrico che si rifà pesantemente ai primi due Fallout per impostazione generale e filosofia del gameplay. Siamo in un 1971 alternativo e il genere umano, come sempre in guerra, viene pacificato dalla scoperta del Dome, ossia una gigantesca cupola dalle origini sconosciute, che diventa immediatamente oggetto di studio e di ricerca da parte di tutte le nazioni più potenti del mondo. Per gestire la situazione e organizzare l'esplorazione del Dome, viene fondata una compagnia transnazionale, chiamata CRONUS Corporation, con base a Crystal Sands, città creata subito fuori dall'immensa struttura, che recluta e invia personale dentro la stessa e che ha come obiettivo quello di recuperare più manufatti tecnologici possibili, fonte di conoscenza e potere. Nonostante lo spiacevole cavillo per cui chi entra nella cupola non può uscirne, negli anni le richieste di accesso si sono moltiplicate al punto che si è creata una lunga coda. Il giocatore interpreta uno dei coraggiosi che ha deciso di rischiare la vita per vedere cosa c'è in quell'area misteriosa.

La prima cosa da fare in Encased, dopo aver scelto il livello di difficoltà, è creare un personaggio. Volendo è possibile sceglierne uno tra i molti prefabbricati, oppure si può lanciare l'editor e decidere da soli come distribuire i punti disponibili. I parametri da tenere in considerazione sono molti, tra abilità e caratteristiche, e vanno a influenzare in modo pesantissimo le occasioni di interazione all'interno del gioco.

Considerate che nelle ore che abbiamo provato Encased abbiamo trovato la possibilità di utilizzare con profitto ogni singola abilità, quindi non bisogna prendere alla leggera questa fase. In particolare è importante decidere se si vuole creare un personaggio specializzato, quindi perfetto per alcune azioni, ma castrato in altri momenti di gioco, oppure se è meglio puntare al classico personaggio a tutto tondo che può cavarsela in ogni situazione, ma che non eccelle in niente. Con il senno di poi, è interessante anche notare come durante il gameplay i combattimenti non siano frequenti come ci si potesse aspettare e che spesso siano anche evitabili. Si tratta di annotazioni importanti perché danno l'idea di come gli sviluppatori abbiano puntato a realizzare un gioco di ruolo puro e non un action mascherato.