PS Plus Premium: spunta un titolo PSP che potrebbe far parte dei giochi gratis di luglio

Sul PlayStation Store è emerso a sorpresa LocoRoco Midnight Carnival, gioco action in 2D uscito originariamente per PSP, che potrebbe facilmente far parte della nuova mandata di titoli previsti per luglio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, vista la comparsa proprio in corrispondenza del prossimo annuncio della lineup.

Non c'è nulla di ufficiale, ma considerando che la settimana prossima è prevista l'immissione di ulteriori giochi scaricabili e utilizzabili gratuitamente dagli utenti PlayStation Plus Premium, e visto che questi dovrebbero comprendere anche nuovi classici da aggiungere al catalogo, è chiaro come LocoRoco Midnight Carnival sia un indiziato speciale a far parte di questa nuova mandata.

La nuova edizione del titolo prevede up-rendering, rewind, salvataggi veloci e filtri video, cosa che significa che sarà disponibile in emulazione, come gli altri giochi classici di PlayStation Plus Premium.

LocoRoco: Midnight Carnival, un'immagine del gioco

LocoRoco Midnight Carnival è sempre rimasto legato esclusivamente a PSP, al contrario di LocoRoco e LocoRoco 2 che invece hanno avuto delle edizioni rimasterizzate per PS4, dunque si tratta di un titolo che non si vede da un po' di tempo a questa parte.

Potrebbe dunque essere parte integrante della prossima lineup di giochi in arrivo a luglio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, insieme agli altri che sono già emersi in un leak e che comprendono Stray (confermato) e alcuni titoli della serie Assassin's Creed.