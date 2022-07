It Takes Two: vendite per oltre 7 milioni di copie, annuncia Hazelight Studios

It Takes Two ha totalizzato vendite per oltre 7 milioni di copie: lo ha annunciato Hazelight Studios, pubblicando una foto celebrativa con l'attore Joseph Balderrama, che nel gioco interpreta Cody.

Se consideriamo che a febbraio It Takes Two era a quota cinque milioni di copie, vuole dire che il titolo sta continuando a macinare numeri in maniera impressionante, a maggior ragione considerando che si tratta di una nuova proprietà intellettuale.

Senza dubbio una delle più grandi sorprese del 2021, il gioco diretto da Josef Fares propone un'eperienza cooperativa dai tratti entusiasmanti, mettendoci nei panni di una coppia di genitori che si ritrovano trasformati in piccoli pupazzi.

Alle prese con un mondo decisamente diverso da quello che conoscono, molto più inquietante e insidioso, i due dovranno collaborare per salvare la pelle, aiutare altri personaggi in difficoltà e trovare un modo per rimettere le cose a posto.

Giocabile insieme a un amico grazie al Pass Amici gratuito, che consente a un secondo utente di entrare in partita anche senza possedere il titolo, It Takes Two propone un gameplay sempre pieno di sorprese, con tantissime idee efficaci.

