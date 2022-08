Genshin Impact: il cosplay di Lisa di miss_autumn è fedele al gioco fino all'ultimo dettaglio

Dopo anni, Genshin Impact è ancora uno dei giochi preferiti dal pubblico mondiale e in modo regolare vengono proposti nuovi personaggi. I fan, però, non dimenticano i primissimi che hanno incontrato e controllato, come Lisa, che ora ci viene riproposta da miss_autumn con bellissimi scatti fotografici, curati fino all'ultimo dettaglio. Ecco il cosplay di Lisa.

Come potete vedere, miss_autumn non ci propone unicamente un cosplay di qualità, tramite un costume dettagliato. La cosplayer ha lavorato anche on gli effetti speciali, per creare la magia del fulmine di Lisa, così come con l'ambientazione, che propone un tocco caldo e classico. Non manca poi una libreria, colma di volumi massicci e che rappresentano la ricerca per del sapere che contraddistingue Lisa in Genshin Impact.

Se siete fan di Lisa di Genshin Impact, allora dovreste vedere il cosplay di Lisa di caelenacosplay è pieno di dettagli. Come non citare poi il cosplay di Lisa di sayathefox è pura magia e bellezza. Chiudiamo con il cosplay di Lisa di shinkojade è veramente magico.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da miss_autumn? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?