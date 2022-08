Steam Deck avviserà se fa troppo caldo o troppo freddo per giocare, con l'update 3.3

Il nuovo aggiornamento di Steam Deck, ovvero la versione 3.3, include una nuova funzione: il device ora è in grado di avvertire se la temperatura è troppo bassa o troppo alta per poter giocare.

Steam Deck, secondo le indicazioni ufficiali di Valve, può essere usato in sicurezza se l'ambiente è tra zero e trentacinque gradi. Se si esce da questo intervallo è possibile che vi siano problemi di performance o, addirittura, che la console si spenga.

Quando fa molto caldo, il problema è legato all'APU che non può superare certe temperature. Oltre i 105 gradi interni della APU, Steam Deck si spegne. Se l'ambiente si scalda troppo, il problema si ripercuote anche sulle componenti interne.

Steam Deck

Nel caso invece di una bassa temperatura, il problema è legato alla batteria. Lawrence Yang - Steam Deck designer - spiega che: "A una temperatura molto bassa, la batteria inizia a faticare. Come ogni altro device alimentato da una batteria, la batteria di Steam Deck non può sostenere uno spostamento di energia a livelli adeguati sotto gli zero gradi (in modo simile alle auto che faticano a partire quando fa molto freddo). Se le temperature diventano così basse, inizieremo a limitare il sistema per mantenere la longevità della batteria."

Ovviamente, persone che si trovano sotto lo zero o sopra i trentacinque gradi spesso avranno altri problemi e giocare a Steam Deck potrebbe non essere la loro priorità.

Vi ricordiamo infine che sono state anticipate le consegne per molti utenti, tutti gli ordini di Steam Deck verranno evasi entro il 2022,