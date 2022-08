Pokémon Scarlatto e Violetto, il nuovo trailer mostra la regione di Paldea e i veicoli

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono stati mostrati con un nuovo trailer nel corso del Pokémon Presents di oggi. Il video ha presentato la regione di Paldea e i veicoli che potremo usare per esplorarla.

In uscita il 18 novembre su Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto ci vedranno dunque alle prese con la caccia ai tesori di Paldea, l'affascinante ambientazione dell'avventura che si preannuncia davvero ampia.

Come si può vedere nel video, i nostri personaggi potranno spostarsi all'interno dello scenario utilizzando speciali Pokémon trasformabili in veicoli, dalle moto ai motoscafi, riuscendo così a coprire lunghe distanze in poco tempo.

C'è dunque una chiara enfasi sull'elemento esplorativo, ma alla fine del trailer assistiamo anche a nuove, brillanti evoluzioni: sembra proprio che Scarlatto e Violetto abbiano diversi assi nella manica.