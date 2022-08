Pokémon Scarlatto e Violetto: nuove creature, trasformazioni e tante novità svelate al Presents

Quest'oggi, 3 agosto 2022, è andato in onda il Pokémon Presents, durante il quale è stato mostrato Pokémon Scarlatto e Violetto. Abbiamo scoperto nuovi dettagli sui Pokémon, sul mondo di gioco, sulla trama e su una nuova funzione di trasformazione, il Teracristal.

Abbiamo visto che potremo cavalcare i Pokémon Leggendari che vediamo in copertina in Scarlatto e Violetto. Potranno muoversi a terra, in acqua e in aria, oltre che arrampicarsi.

Parlando invece della trama, il nostro personaggio sarà uno studente e dovremo completare una "Caccia al tesoro" per Paldea. Ci saranno tre storie, una delle quali chiede di completare la classiche palestre (sempre otto), da affrontare in ordine libero (ma dovremo capire come funziona la difficoltà). Le altre due storie invece includeranno "altre sorprese".

La descrizione dell'accademia recita. "All'Accademia Arancia e all'Accademia Uva potrai incontrare personaggi e Pokémon mai visti prima e scoprire una nuova versione di te. Nel cuore di Paldea è situata la città più grande della regione: Mesapoli. Qui troverai un'accademia traboccante di storia come poche altre, dove persone provenienti da ogni regione vengono per affinare le proprie abilità confrontandosi le une con le altre, sia sui banchi di scuola sia nelle lotte Pokémon. Non ci sono limiti di età per iscriversi: adulti o bambini, persone di qualsiasi età seguono gli stessi corsi, per lo più relativi ai Pokémon. A quanto pare ci sono anche alcuni corsi che si possono seguire con i Pokémon."

Nella storia incontreremo vari personaggi, come i Professori Pokémon e Clavel, il preside della scuola nella quale studia il nostro personaggio. Ci sarà anche Zim ovvero l'insegnante di biologia. Pepe è invece uno studente di una classe superiore con la passione per la cucina. Penny è una ragazza timida spesso assente dall'accademia. Il video mostra anche Grusha, Capopalestra di ghiaccio della Sierra Napada ed ex-snowboarder professionista.

Per quanto riguarda i Pokémon, includeranno un Wooper versione Paldea, con forma e colore diverso: è di tipo Veleno/Terra. Il video presenta anche Cetitan, un Pokémon di ghiaccio, e Fidough, una sorta di cagnolino giallo e bianco di tipo Folletto con l'abilità Mente Locale. Vengono poi nuovamente mostrati gli starter: Spirigatito (Erba), Fuecoco (fuoco) e Quaxly (acqua).

Il Teracristal è invece una nuova trasformazione per i Pokémon, che diventeranno come delle gemme preziose: la mossa renderà più forte il Pokémon, i suoi attacchi e potrebbe anche cambiare tipo alla creatura. Il tipo dipenderà dal Teracristal del singolo Pokémon: una stessa specie può avere più tipi di Teracristal. Questo invoglierà a catturare più volte lo stesso tipo di Pokémon per cercarne uno con il Teracristal migliore.

Ci saranno poi battaglie speciali, i Raid Teracristal, nelle quali ci scontreremo con un Pokémon Teracristal da catturare: si tratta di una sorta di evoluzione delle battaglie Dynamax di Spada e Scudo, per quanto abbiamo visto.

Inoltre, acquistando il gioco entro il 28 febbraio 2023 si otterrà un Pikachu speciale che conosce Volo e che ha il Teracristal di tipo Volante! Questo Pikachu avrà dei palloncini colorati sopra la testa, una volta trasformato. Non può essere ottenuto in altro modo.

Ecco il trailer cinematografico di Pokémon Scarlatto e Violetto.