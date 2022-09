NVIDIA, meno di 24 ore all'evento GeForce Beyond con il reveal delle RTX 4000

NVIDIA ci ricorda che mancano meno di 24 ore all'evento GeForce Beyond, che si svolgerà domani, 20 settembre, a partire dalle 17.00 ora italiana. Nel corso della presentazione scopriremo finalmente le schede video RTX 4000.

Annunciato con un teaser alcuni giorni fa, l'evento di NVIDIA vedrà il CEO Jensen Huang discutere dal vivo delle "ultime innovazioni nel gaming e nella tecnologia grafica e creativa": un appuntamento da non perdere per i videogiocatori PC.

Capace di conquistare l'80% del mercato delle GPU stracciando AMD e Intel, NVIDIA è finita di recente sotto i riflettori per l'addio di EVGA, che ha dichiarato non realizzerà più schede video GeForce in forte polemica con il produttore.

Vedremo dunque se le specifiche tecniche delle NVIDIA RTX 4000 riusciranno a far dimenticare i passi falsi compiuti finora, specie in relazione al mercato dei miner, e a rilanciare alla grande il brand.