Kojima Productions e la NASA annunciano Space Ludens, un orologio da polso

A sorpresa Kojima Productions ha annunciato di aver unito le forze con la NASA per realizzare Space Ludens, un orologio da polso in edizione limitata che sarà in vendita a partire dal 27 settembre. Di seguito trovate il teaser trailer di questo peculiare progetto.

Lo Space Ludens è prodotto dalla compagnia Anicorn Watches, che come suggerisce il nome è una compagnia specializzata nella realizzazione di orologi da polso, ed è ispirato a Ludens, la mascotte dello studio di Hideo Kojima, incorporando anche elementi del logo della NASA.

"Anicorn è onorata di presentare l'orologio nato da una collaborazione irripetibile, Space Ludens. Una partnership epica che si ispira a Ludens per proclamare la creatività, l'immaginazione e l'importanza dei videogiochi nella cultura", recita l'annuncio ufficiale.

"Anicorn ha progettato Space Ludens con Kojima Productions utilizzando il logo della NASA come uno dei motivi del design. L'orologio è fondamentalmente ispirato dalla tutta EVA /Extra-Vehicular Activity) di Ludens. Ludens è l'icona e la mascotte dello studio Kojima Productions disegnata da Yoji Shinkawa, nato dall'idea di un'astronauta che esplora uno spazio digitale".

Space Ludens sarà acquistabile sul sito ufficiale di Anicorn Watches a questo indirizzo a partire dalle 14:00 di martedì 27 settembre. Al momento non è stato svelato il prezzo dell'orologio. Trattandosi di un oggetto per collezionisti in edizione limitata, supponiamo che le quantità siano esigue, quindi se siete interessati tenetevi pronti all'apertura delle prenotazioni.