Stranger Things: la vera casa dei Byers è ora in vendita, ma il prezzo è un po' alto

Stranger Things è un grande successo e i fan amano collezionare oggetti dedicati alla serie. Be', ora qualcuno potrà collezionare anche la casa dei Byers, ovvero Joyce Byers (Winona Ryder) e dei suoi due figli. La vera casa usata per le riprese è in vendita - con terreno connesso - per 300.000 dollari. Si tratta di un prezzo un po' alto, secondo la fonte, considerando le condizioni dell'edificio.

La descrizione ufficiale della proprietà indica infatti che "questa casa ha bisogno di una ristrutturazione completa" e che è prima di tutto una casa perfetta per chi la vuole sfruttare come Airbnb o affittarla per brevi periodi. Chi la vuole acquistare per vivere, deve "essere disposto a lavorarci sopra". La casa dei Byers di Stranger Things non pare quindi in condizioni perfette, per usare un eufemismo. Dispone comunque di sei acri di terreno (24.000 metri quadrati circa). La costruzione risale al 1990 ed è collocata in Fayetteville, Georgia.

Probabilmente, per molti potrebbe essere un investimento da usare come luogo turistico, per i fan di Stranger Things che vogliono passare una notte nella casa di Stranger Things. Un acquisto per viverci personalmente potrebbe non essere di grande interesse.

Visuale dall'alto della casa dei Byers e del terreno circostante

In ogni caso, negli ultimi anni le case utilizzate per i film sono un acquisto ambito. La casa di L'evocazione - The Conjuring (The Conjuring) è stata venduta per oltre un milione di dollari, quella di Cuori senza età (The Golden Girs) è stata messa in vendita nel 2020 e la casa di Nightmare - Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street) è stata venduta per 3.2 milioni nel 2021.

Diteci, volete fare un investimento?