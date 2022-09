Marvel non imporrà un "Game Universe" agli sviluppatori: il VP di Marvel Game spiega perché

I film Marvel stanno continuando ottenere, in media, un ottimo successo e il merito è in parte legato al fatto che le singole pellicole sono spesso solo un frammento di una storia più grande, ovvero del Marvel Cinematic Universe - MCU in breve -. Anche a livello videoludico ci sono sempre più progetti in corso: Marvel spingerà per creare una sorta di Marvel Game Universe? La risposta è no, perché la libertà degli autori ha la priorità.

Il vicepresidente e direttore creativo di Marvel Game, Bill Rosemann, ha dichiarato a GamesIndustry.biz di non voler imporre alcun tipo di universo collegato, poiché vuole che gli studios abbiano la libertà di raccontare le storie che desiderano. Rosemann ha sottolineato di volere che i creativi si sentano in grado di compiere scelte drastiche nella loro storia senza che questo abbia un impatto sul gioco di qualcun altro.

"Il mondo è molto familiare con il multiverso e lo accetta", ha detto Rosemann. "Abbiamo tutte queste realtà diverse. Ora sono tutte reali e vogliamo dare a tutti la libertà di raccontare la propria storia. Non vogliamo dire 'non puoi far esplodere la luna, perché questo gioco di un altro studio ha bisogno della luna'. Vogliamo dare a tutti la libertà e l'accesso a una corsia preferenziale per raccontare la propria storia".

Anche se non è stato detto da Rosemann, possiamo aggiungere che vi è una grande differenza tra i film e i videogiochi: a parte alcune pellicole create in collaborazione, Marvel ha totale controllo interno sui vari progetti cinematografici; nel caso dei videogiochi, invece, sarebbe necessario far collaborare compagnia differenti con interessi differenti. Non è ovviamente possibile costringere l'intero mondo a collaborare in un solo progetto collettivo, coerente e connesso.

Uno degli ultimi progetti presentati a tema Marvel è il gioco di Iron Man di Motive Studio (attualmente al lavoro su Dead Space Remake).