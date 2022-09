Fantastici 4: il film Marvel e Disney ha i propri sceneggiatori, stanno inserendo la storia nell'MCU

Secondo quanto indicato da un report di Deadline, Disney e Marvel hanno trovato gli sceneggiatori per il film dedicato ai Fantastici 4: si tratta di Jeff Kaplan e Ian Springer. La coppia sta lavorando per inserire il team all'interno dell'MCU.

Secondo il report, la coppia di sceneggiatori sta lavorando da un po' di tempo con il capo di Marvel - Kevin Feige - per fare in modo che il film funzioni all'interno della linea narrativa dell'universo cinematografico: il loro lavoro non è quindi appena iniziato, semplicemente ad oggi non si sapeva a chi fosse stato assegnato il ruolo. Kaplan e Springer stanno però collaborando anche su Disaster Wedding di Warner Bros.

La coppia, in ambito Marvel, sta allineando la propria visione del film dei Fantastici 4 con il regista, Matt Shakman (WandaVision): quest'ultimo ha preso il posto di Jon Watts (Spider-Man No Way Home), il quale ha abbandonato il progetto.

Fantastici 4 dovrebbe essere un punto focale della storia dell'MCU: sarà la pellicola che darà il via alla Fase 6 della saga Marvel e dovrebbe arrivare nel novembre 2024. La Fase 6 sarà poi chiusa da Avengers The Kang Dinasty e Avengers Secret Wars.

