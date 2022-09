Nvidia: il prezzo delle GPU non è destinato a calare con le nuove generazioni, per il CEO

Nvidia ha presentato le nuove schede grafiche per PC, le GeForce RTX 40, e ha svelato anche il prezzo, considerato subito molto alto dai giocatori. Il CEO, però, ha affermato che non ci si deve aspettare che il prezzo delle GPU cali di generazione in generazione.

Percisamente, Jensen Huang - CEO di Nvidia - ha risposto a Digital Trends e ha detto: "L'idea che il prezzo dei chip cali è una storia del passato". Afferma anche che "La legge di Moore è morta", facendo riferimento al fenomeno secondo il quale il numero di transitor raddoppia ogni anno portando a un calo del prezzo. "Un wafer da 12 pollici è molto più costoso oggigiorno", afferma Huang.

Ovviamente, se non si è interessati a investire la cifra richiesta per una GeForce RTX 40, la generazione 3000 rimane ancora a disposizione. Nvidia stessa afferma che le "RTX 3080 10 GB sono ancora di alto valore e continueremo a offrirle nella nostra linea di prodotti".

RTX 40

Per tutti i dettagli sulle nuove GPU di Nvidia, vi segnaliamo il nostro speciale: specifiche, pregi e difetti delle nuove schede grafiche.

Inoltre, ecco il riassunto degli annunci videoludici del GeForce Beyond di Nvidia.