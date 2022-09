Judgment e Lost Judgment: l'update PC supporta ora AMD FSR 2.1, ma rompe la mod per l'NVIDIA DLSS

Ryu Ga Gotoku Studio ha da poco pubblicato una nuova patch per Judgment e Lost Judgment per PC. I due giochi ora supportano la tecnologia di upscaling di AMD, FSR 2.1. Questo però ha anche causato l'impossibilità di usare la mod per il DLSS di Nvidia.

Precedentemente, Judgment e Lost Judgment supportavano su PC la versione 2.0 dell'AMD FSR. Con questo nuovo aggiornamento si fa un passo in avanti: si tratta di una cosa positiva, ma non per chi utilizza una scheda grafica GeForce RTX, che aveva accesso a una mod che permetteva di attivare il DLSS (che ha prestazioni migliori) anche se questo non era ufficialmente supportato.

Judgment e Lost Judgment sono un raro esempio di giochi che supportano la tecnologia di AMD ma non quella di Nvidia. La mod, che trovate a questo indirizzo, permetteva però di attivare il DLSS, utilizzando i preset di FSR 2.0, che corrispondono 1:1 a quelli del DLSS 2.0.

Il protagonista di Judgment

Supponiamo che il modder aggiornerà la mod, da poco rilasciata, per fare in modo che questa sia compatibile con il nuovo aggiornamento del FSR di AMD. Questo sempre che sia possibile farlo, si intende.

In attesa di novità, vi lasciamo alla recensione per PC dello spin-off di Yakuza.