Big Mode: nuovo editore di giochi fondato dallo YouTuber Dunkey, le prime risposte sono negative

Dunkey, famoso YouTuber con oltre 7 milioni di iscritti, ha annunciato che sta creando una propria compagnia di pubblicazione di videogiochi indipendenti, nota come BigMode. Ha anche pubblicato un video dedicato sul proprio canale, videogamedunkey, che potete vedere poco sotto. Alcuni sviluppatori e critici del settore, però, non sono rimasti impressionati dalla sua proposta.

Dunkey ha presentato il progetto, in breve, sotto questo punto vista: dopo anni di carriera su YouTuber a fare il critico (con uno stile molto sarcastico ed estremo in alcuni casi) ritiene di avere le competenze per trovare i migliori giochi indipendenti in circolazione e aiutarli a emergere dalla lunga lista di opere mediocri.

Non tutti però sono rimasti impressionati. Ad esempio, Dave Hoffman - autore di Mixolumia - ha affermato: "LOL, Dunkey - creando una compagnia di pubblicazione con la filosofia 'ho giocato così tanti giochi che so cosa li rende belli e brutti quindi mi metterò a pubblicarli' - sta per imparare alcune cose nel modo più difficile."

Danny O'Dwyer, documentarista videoludico, ha invece detto: "Ehi, amico, rispetto Dunkey per aver cercato di avviare un'attività editoriale e auguro a lui e alla sua socia il meglio, ma per l'amor del cielo, ragazzi, siamo nel 2022 - dobbiamo abbandonare l'ingenua credenza che avere opinioni sui giochi sia una qualifica per capire praticamente tutto sullo sviluppo."

Aggiunge anche: "Solleva anche molte questioni etiche, ma per ora gli concederò il beneficio del dubbio. Dirò solo che non conosco molti sviluppatori indipendenti che vogliano un editore senza esperienza o rappresentanza nel settore. Per me il suo valore è nella vendita di esposizione sul suo canale. Sarà interessante vedere cosa accadrà".

Noel Berry (Celeste) ha invece scritto: "Penso sinceramente che dunkey abbia un buon occhio per i design unici, e se vuole buttare soldi sugli sviluppatori indie, perché non farlo? Certo, potrebbero scontrarsi con alcune dure realtà della produzione di giochi, ma... è così che si impara."

"Penso che sia importante essere scettici nei confronti degli editori e delle dinamiche di potere, ma se l'accordo è equo e lui sta solo finanziando i giochi indie che gli piacciono allora .... va bene."

In media l'opinione di molti è che Dunkey può anche essere bravo a giudicare i giochi e può essere un bravo content creator su YouTube, ma fare l'editore è una storia completamente diversa. Per il momento BigMode non ha alcun gioco in lista di pubblicazione: il duo "ci sta lavorando".