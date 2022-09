Resident Evil Village: Shadows of Rose sarà più survival che action, nuovi dettagli sul DLC

Tramite una serie di interviste condotte nel corso del Tokyo Game Show 2022, gli sviluppatori di Capcom hanno condiviso nuovi dettagli di Shadows of Rose, il DLC di Resident Evil Village con protagonista Rose Winters, svelando tra le altre cose che l'espansione sarà maggiormente focalizzata sugli elementi survival rispetto a quanto visto nel gioco base.

Stando alle parole del director Kento Kinoshita, in Shadows of Rose sarà più difficile sopravvivere rispetto a qualsiasi altro gioco della serie Resident Evil. Il gameplay nei panni di Rose sarà più orientato a un approccio difensivo, dato che l'obiettivo sarà quello di sopravvivere piuttosto che uccidere tutto ciò che si muove.

Kinoshita spiega che Rose non è esperta con le armi da fuoco e non è particolarmente atletica e ciò si ripercuoterà nel gameplay: si muoverà un più lentamente di Ethan e la sua mira sarà più imprecisa. In compenso Rose potrà contare su una serie di poteri unici, che tuttavia avranno una funzione prettamente difensiva nei combattimenti. Inoltre saranno al centro di alcuni dei puzzle proposti dal DLC.

Resident Evil VIllage: Shadows of Rose

Shadows of Rose ci porterà nuovamente nel Castello Dimitrescu di Resident Evil Village, ma che questa non sarà l'unica location presente nel DLC. Gli sviluppatori hanno descritto le ambientazioni come "distorte", con le stanze e gli oggetti che non sono dove dovrebbero essere. Anche il level design è cambiato rispetto al gioco originale, suggerendo che il DLC diventerà sempre più distorto e psichedelico man mano che si avanza nell'avventura.

Gli sviluppatori di Capcom hanno svelato inoltre che in Shadows of Rose c'è un grande "mistero" che verrà svelato prima della fine dell'espansione e che tutti i mostri e i personaggi hanno significati più profondi di quanto potrebbe sembrare inizialmente. Per questo motivo credono che giocare una seconda volta il DLC dopo aver scoperto la "verità" offrirà ai giocatori una prospettiva differente sull'esperienza nel suo complesso. Inoltre pare che non tutte le creature saranno pericolose per Rose e starà al giocatore capire quali personaggi e mostri potrebbero dargli una mano e quali invece rappresentano una minaccia.

Vi ricordiamo che il DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022. Se ancora non lo avete letto, ecco il nostro provato dell'avventura con protagonista Rose Winters.