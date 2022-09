No Man's Sky: l'update 4.0 è focalizzato sulla versione Nintendo Switch, in uscita a breve

Sean Murray di Hello Games ha parlato brevemente di No Man's Sky tramite Twitter e ha indicato che l'update 4.0 del gioco di esplorazione spaziale è destinato principalmente alla versione Nintendo Switch. Ricordiamo che No Man's Sky arriverà sulla console della casa di Kyoto il 7 ottobre 2022.

Come potete leggere poco sotto, Sean Murray ha scritto: "Il 2022 è già ora uno dei nostri anni più impegnativi ad oggi, con Outlaws, Steam Deck, Sentinels, Switch, Mac OS, Leviathan, le spedizioni e molto altro."

"Il focus della versione 4.0 è la pubblicazione della versione Switch, un'opportunità per introdurre un nuovo gruppo di giocatori nella nostra accogliente community. Altro è in arrivo".

In un altri tweet ha scritto: "Switch è un vero e proprio prodotto d'amore per noi e l'intero team è completamente concentrato sulla realizzazione di questo piccolo miracolo tecnico."

Ricordiamo anche che No Man's Sky, almeno al lancio, sarà un'esperienza single player.