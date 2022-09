Netflix interrompe la causa contro il musical di Bridgerton, nato su TikTok

Netflix ha ritirato la causa legale contro le creatrici di "Unofficial Bridgerton Musical", prima ancora che il tutto finisse in tribunale.

"Unofficial Bridgerton Musical" è un progetto divenuto virale su TikTok e realizzato da Emily Bear e Abigail Barlow. Inizialmente Netflix aveva sostenuto la coppia e quanto da loro creato sui social network, in quanto si trattava solo di un omaggio di un gruppo di fan. Netflix aveva scritto su Twitter: "Assolutamente sbalorditi dal musical di Bridgerton che si sta svolgendo su TikTok. Standing ovation...". Alla fine, però, la coppia ha esteso l'idea in nuove direzioni ed è sconfinata nell'illegalità.

Dopo essere diventato un fenomeno sui social media, la coppia ha pubblicato un album completo di "Unofficial Bridgerton Musical" su Spotify e poi ha iniziato a esibirsi dal vivo, vendendo biglietti a partire da 150 dollari. Netflix è quindi intervenuta e il tutto si è risolto ancora prima di arrivare in aula: non è stato indicato quale accordo è stato stretto tra le parti per terminare la causa.

Quattro attori di Bridgerton

La creatrice della serie Bridgerton, Shonda Rhimes, ha detto: "Quello che era iniziato come un divertente festeggiamento da parte di Barlow & Bear sui social media si è trasformato in una palese appropriazione di una proprietà intellettuale unicamente a vantaggio finanziario di Barlow & Bear. Questa proprietà è stata creata da Julia Quinn e portata sullo schermo grazie al duro lavoro di innumerevoli persone. Così come Barlow & Bear non permetterebbe ad altri di appropriarsi della loro proprietà intellettuale a scopo di lucro, Netflix non può stare a guardare e permettere a Barlow & Bear di fare lo stesso con 'Bridgerton'".

Al momento di intentare la causa, Netflix ha fatto notare che stava contestando il modo in cui la coppia aveva creato "molteplici flussi di guadagno per se stessa senza un'autorizzazione formale", utilizzando in gran parte la proprietà intellettuale di Netflix, e ha rivelato che "si sono rifiutati di collaborare" nonostante l'interesse dello streamer a lavorare con loro.

