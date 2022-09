Onimusha, immagini della serie anime di Netflix basata sul gioco di Capcom

Netflix ha svelato la serie anime basata su Onimusha, il gioco di Capcom. L'annuncio è arrivato durante il TUDUM del 24 settembre 2022. Insieme all'annuncio sono state condivise alcune immagini tratte dall'anime, che potete vedere qui sotto.

Netflix ha confermato che la serie è creata da Takashi Miike e Shinya Sugai dal team Sublimation, con Musashi Miyamoto modellato a partire da Toshiro Mifune.

Takashi Miike ha realizzato Blade of the Immortal, Crows Zero, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Terraformars e non solo: sarà il chief director della serie. Il regista è Shinya Sugai, noto per le serie animate Dragon's Dogma e Shikizakura. Toshiro Mifune è un prolifico attore (Rashomon, Seven Samurai).

Onimusha è un gioco d'azione e sopravvivenza ambientato nell'era Sengoku del Giappone (1467 - 1603). Il gioco propone anche una serie di elementi soprannaturali, che dovremmo ritrovare anche nell'anime di Netflix. Il gioco più recente è la remaster di Onimusha: Warlords del 2019.

Non è la prima volta che il gioco diventa prodotto animato: esiste infatti il film in CG del 2006 Onimusha: Dawn of Dreams, realizzato fondendo le scene in CG dell'omonimo gioco per PlayStation 2 e aggiungendo sezioni extra.

Durante il TUDUM sono stati svelati anche altri prodotti Netflix, come la The Witcher Blood Origin con la data di uscita.