The Witcher Blood Origin: la data di uscita per la serie TV Netflix che fa da prequel

Durante il Tudum di settembre 2022, Netflix ha svelato varie novità riguardo alla sua programmazione. Tramite lo show abbiamo ad esempio scoperto la data di uscita di The Witcher Blood Origin, la serie TV prequel della saga principale di The Witcher. La data da segnarvi sul calendario è il 25 dicembre 2022.

La serie TV The Witcher Blood Origin è ambientata 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher. Racconterà una storia perduta nel tempo, compresa la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla Congiunzione delle Sfere, un momento fondamentale per la trama della saga, durante il quale i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono avvicinati e uniti.

The Witcher Blood Origin vedrà la partecipazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Scian, l'ultimo membro di una tribù nomade di elfi spadaccini in missione per recuperare una lama rubata al suo popolo; Sophia Brown nel ruolo di Éile, una guerriera della guardia della regina che parte per diventare una musicista itinerante; e Laurence O'Fuarain nel ruolo di Fjall, un uomo nato in un clan di guerrieri che ha giurato di proteggere un re e che invece si mette a cercare vendetta. Potete vedere i tre attori e relativi personaggi nel trailer poco sopra.

Il resto del cast di The Witcher Blood Origin comprende Mirren Mack nel ruolo di Merwyn; Lenny Henry nel ruolo di Balor; Jacob Collins nel ruolo di Eredin; Lizzie Annis nel ruolo di Zacaré; Huw Novelli nel ruolo di Callan "Fratello Morte"; Francesca Mills nel ruolo di Meldorf; Amy Murray nel ruolo di Fenrik; Nathaniel Curtis nel ruolo di Brían; Zach Wyatt nel ruolo di Syndril e Dylan Moran nel ruolo di Uthrok One-Nut.

Ecco infine il periodo di uscita di The Witcher Stagione 3.