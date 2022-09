Pinocchio di Guillermo del Toro: video mostra il dietro le quinte del film stop-motion di Netflix

Il 24 settembre 2022 è andato in onda il Tudum di Netflix e ci ha mostrato varie novità in arrivo sulla piattaforma di video streaming. Tra i vari progetti c'è stato spazio per Pinocchio, precisamente quello di Guillermo del Toro. Ora, possiamo vedere un dietro le quinte del film in stop motion. Il video è presente qui sopra.

Il video di Pinocchio ci mostra in modo rapido alcune ambientazioni e alcuni personaggi, dandoci un assaggio della qualità dello stop motion realizzato dal team di Guillermo del Toro. Possiamo notare vari dettagli, come ad esempio il fatto che per vari tipi di scene si utilizzano diversi tipi di pupazzi, di diverse dimensioni: c'è ad esempio una gigantesca testa di Pinocchio usata per le inquadrature ravvicinate.

Guillermo del Toro ha annunciato Pinocchio nel lontano 2008: l'uscita originale era prevista per il 2013 ma il progetto è caduto in un limbo per diversi anni. Nel 2017 l'animatore Patrick McHale ha annunciato di essere il co-sceneggiatore del progetto, ma la produzione è stata sospesa perché nessuno studio voleva investire il denaro richiesto. La produzione è ripartita l'anno successivo, dopo l'acquisizione di Netflix.

Pinocchio potrà contare sulle voci di Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz, e Tilda Swinton.

Pinocchio arriverà nei cinema a novembre 2022 e su Netflix a dicembre 2022.

