Marvel's Wolverine: trailer fan-made immagina il gioco PS5 in Unreal Engine 5

Il team di TeaserPlay, noto canale YouTube, ha realizzato un video fan-made nel quale mostra un concept per Marvel's Wolverine, il gioco di Insomniac Games in produzione per PS5. Il video include anche del "gameplay". Il tutto è realizzato tramite Unreal Engine 5.

Il video è un lento avanzamento tra una boscaglia fino ad arrivare a una cittadina. La telecamera entra in un bar, ispirandosi al trailer ufficiale di Marvel's Wolverine. Li troviamo il protagonista, Logan, che beve da solo al bancone, con alcuni cadaveri attorno a sé. Fuori, con uno stile un po' western, c'è però un uomo che lo attende. I due sembrano pronti a un duello. Alla fine vediamo un po' di gameplay, anche se sarebbe meglio semplicemente definirla una fase interattiva, durante la quale Wolverine cammina verso l'avversario, con anche una specie di HUD a schermo.

Si tratta di un video molto semplice e, considerando che è un progetto fan-made, ben realizzato. Possiamo notare come TeaserPlay immagini Mavel's Wolverine come un gioco molto più cinematografico rispetto a Marvel's Spider-Man.

La descrizione del video spiega che il tutto è stato realizzato cercando di usare ogni funzione dell'Unreal Engine 5 di Epic Games, ovvero Nanite, Lumen, il ray-tracing e Metahuman. Si tratta ovviamente solo di un concept e non sarà in alcun modo pubblicato dagli autori. Non vi è inoltre alcun legame ufficiale con Marvel's Wolverine di Insomniac Games.

Non sappiamo molto di Marvel's Wolverine, ma tramite un annuncio di lavoro è stato confermato che il sistema di combattimento sarà gore.