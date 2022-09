GTA 6: i loro leak, il nostro entusiasmo minacciato

L'improvviso e drammatico leak compiuto ai danni di GTA 6 ha sortito effetti collaterali a qualsiasi altezza della filiera videoludica. Rockstar Games e Take Two hanno incassato un colpo durissimo, subendo danni incalcolabili non solo in termini monetari. La community di publisher e sviluppatori sparsi per tutto il mondo si è stretta attorno all'azienda fondata e diretta da Sam Houser, esternando solidarietà e rammarico per l'accaduto. La stampa specializzata, dal canto suo, ha seguito con apprensione la vicenda, commentando, come è giusto che fosse, un fatto di cronaca di assoluta rilevanza, scegliendo coscientemente se pubblicare o meno il materiale trafugato.

Gli appassionati di tutto il mondo, dal canto loro, hanno reagito nei modi più disparati. Sui social hanno espresso disappunto, vicinanza, rammarico. Ma anche gioia, sollievo, sincera sorpresa. Ovviamente è stata anche l'occasione ideale per scaricare un po' di livore sul web, come se non ce ne fosse già abbastanza, biasimando la reticenza con cui Rockstar aggiorna l'audience sullo stato dei giochi in via di sviluppo, criticando aspramente l'arretratezza del comparto grafico del materiale visionato, soprassedendo, più o meno in buona fede, sul fatto che si trattasse di una build di diversi anni fa.

Ragionando sulla contrapposizione di sentimenti tanto opposti ed antitetici tra loro, si è tentati dall'idea di varare ipotesi e congetture che, pur senza alcuna pretesa di essere definitive o conclusive, cerchino in qualche modo di tracciare ulteriormente i confini, i contorni, per quanto sbiaditi e mutevoli, di un media volubile e cangiante come lo è quello dei videogiochi. Del resto, la diatriba sull'ontologia del nostro hobby preferito è ben lontana dall'essere archiviata.

A seconda dell'interlocutore, e del punto di vista adottato, il videogioco è allo stesso tempo merce da vendere e opera d'arte da fruire. Una contrapposizione, anche questa e non a caso, inconciliabile sulla carta, ma che in realtà è stata già superata in altri settori adiacenti, si pensi al cinema, per esempio, che vive di biglietti strappati (e sempre più di abbonamenti pagati), ma di cui ormai se ne considera e accetta universalmente la caratura estetica.