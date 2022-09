The Last of Us Day tra due giorni: Neil Druckmann condivide una gif a tema e suggerisce novità

Tra un paio di giorni cadrà il The Last of Us Day, una giornata dedicata alla saga di Naughty Dog. Neil Druckmann, tramite Twitter, ha condiviso una gif a tema, basata su un famoso meme personalizzato per l'occasione. Questo ci suggerisce che dovrebbero esserci delle novità.

Le opzioni più credibili sono due, come suggerito anche nei commenti di Twitter. Potrebbe esserci spazio per un nuovo trailer della serie TV di HBO dedicata a The Last of Us, di cui abbiamo già visto un trailer.

Potrebbero esserci novità anche per il gioco multiplayer, per ora senza nome, ma Druckmann aveva affermato che ulteriori dettagli sarebbero arrivati nel 2023. Quest'ultimo è stato mostrato l'ultima volta a giugno 2022 con un'immagine che potete vedere qui sotto. È stato indicato che sarà un gioco molto grande, ambientato in un luogo diverso rispetto ai precedenti giochi, probabilmente a San Francisco.

Artwork del nuovo gioco multigiocatore di The Last of Us

Alcune informazioni sul gioco sono state condivise tramite rumor da Jeff Grubb, il quale suggerisce di non immaginare il gioco come un Fazioni 2 (ovvero come una nuova versione della componente multigiocatore del primo The Last of Us), ma come un vero e proprio live service moderno.

La cosa positiva è che basta aspettare un paio di giorni per scoprire cosa abbia in serbo per noi Naughty Dog nel The Last of Us Day.