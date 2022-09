Dead by Daylight e For Honor, collaborazione in arrivo per un leak

Dead by Daylight e For Honor saranno protagonisti di un'inusuale collaborazione, stando a quanto riportato da un leak: una scelta per molti versi strana, visto che l'action medievale di Ubisoft ha ben poco a che spartire con le atmosfere horror del multiplayer asimmetrico di Behaviour.

Sappiamo che il team di Dead by Daylight sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer, ma è chiaro che il supporto dell'horror game andrà avanti ancora a lungo, considerando la sua ampia base d'utenza e il successo riscosso finora.

"Il prossimo capitolo di Dead by Daylight includerà una mappa completamente nuova, proveniente da un regno del tutto inedito", ha scritto il leaker DBDLeaks su Twitter. "Ah, e dimenticavo di annunciare che questo capitolo sarà ispirato alla serie di For Honor."

Vichinghi assassini? Cavalieri assetati di sangue? Non sappiamo davvero cosa aspettarci da questo crossover, che anche dal punto di vista della proprietà intellettuale di Ubisoft si pone chiaramente come un'ottima pubblicità.

A proposito di supporto post-lancio, For Honor è appena entrato nella Stagione 3 dell'Anno 6, a conferma di quanto sia ancora solida la sua fanbase.