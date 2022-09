NieR: Automata Ver 1.1a, l'anime annunciato con un primo trailer

Durante l'Aniplex Online Fest 2022, andato in scena nelle ore scorse, è stato annunciato anche NieR: Automata Ver 1.1a, un anime basato sul videogioco Nier: Automata in collaborazione con Square Enix e prodotto dal rinomato studio A-1 Pictures.

NieR: Automata Ver 1.1a verrà trasmesso nel 2023 e ulteriormente presentato in maniera più estesa nei prossimi mesi, ma intanto possiamo vedere il primo trailer di presentazione, dedicato soprattutto ai personaggi di 2B e 9S, evidentemente protagonisti anche di questa nuova storia in forma animata.

Entrambi, peraltro, conteranno sui loro doppiatori originali, ovvero Yui Ishikawa e Natsuki Hanae.

Tornano anche i rispettivi pod, ovvero 42 e 153, doppiati anche questi da Hiroki Yasumoto e Kaoru Akiyama. L'anime è prodotto da A-1 Pictures e dovrebbe trattarsi di una produzione di un certo calibro, con il team che in precedenza si è occupato di Solo Leveling Lycoris Recoil, Kaguya-sama: Love Is War e Sword Art Online: Alicization.

La serie sarà diretta da Ryoji Masuyama e supervisionata da Yoko Taro in persona, mentre il character design è ad opera di Jun Sakai, con Keiichi Okabe di Studio MONACA che ritorna nel ruolo di responsabile della colonna sonora, come nel videogioco. A proposito di quest'ultimo, ricordiamo che NieR: Automata - The End of YoRHa Edition è in arrivo su Nintendo Switch.