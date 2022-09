Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa da Xenon_ne stende chiunque

Siamo ancora a parlare di Final Fantasy 7 Remake, fonte d'ispirazione per questo cosplay di Tifa che proponiamo oggi e che arriva da parte dell'ottima Xenon_ne, la quale davvero riesce a interpretarla in maniera perfetta in questa nuova foto.

Tra le tante interpretazioni molto convincenti, questa Tifa colpisce particolarmente, sia per la bellezza della modella che per la fedeltà con cui viene impersonata la combattente, riuscendo a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio virtuale.

Il costume appare molto curato in ogni minimo particolare, prendendo in considerazione ogni elemento decorativo e anche quelli più complessi come i guanti corazzati e la gonna in pelle. Per il resto la capigliatura e il fisico fino ai lineamenti, sono tutti perfettamente in linea con l'originale e sembrano emergere direttamente dal celebre RPG nipponico di Square Enix.

Il riferimento è ovviamente a Final Fantasy 7 Remake, nuova versione del classico che ha recentemente ottenuto conferma di una seconda e terza parte attualmente in sviluppo. La modella Xenon_ne si riferisce direttamente a questa nuova versione dell'RPG Square Enix come fonte di ispirazione per questo ottimo cosplay



Se siete alla ricerca di altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine come il cosplay di Nobara da Nekonoikatsu da Jujutsu Kaisen, quello di A2 di Shirogane-sama da Nier Automata, il cosplay di Psylocke da caytiecosplay tratto da X-Men e quello di Faye Valentine di melamori.cosplay da Cowboy Bebop.