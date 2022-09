X-Men, il cosplay di Psylocke da caytiecosplay è elegante e pericoloso

Dai buoni vecchi X-Men, affidabile fonte di risorse per i cosplayer, arriva questo nuovo cosplay di Psylocke da parte di caytiecosplay, che mostra la celebre super eroina in gran forma, armata di katana e con il succinto costume da combattimento classico.

Elizabeth "Betsy" Glorianna Braddock, questo il lungo nome del personaggio in questione, è nota come Psylocke, soprannome ormai molto conosciuto visto che col tempo è diventata uno dei personaggi più noti dell'universo di X-Men, nonostante un ruolo non sempre centrale nelle storie del gruppo di super-eroi mutanti.

Partita come elemento di supporto per il fratello Captain Britain nella prima serie di X-Men, si è ritagliata progressivamente un ruolo sempre più centrale. Buona parte del successo è probabilmente dovuto anche al suo innegabile fascino: Psylocke si presenta sempre come una combattete veloce e abile, in grado di usare arti marziali, spada e ovviamente i suoi poteri speciali.

Al di là delle abilità a mani nude, Psylocke è anche una potente telepate, in grado di utilizzare telecinesi, telepatia e creazione di campi di forza e armi psichiche a piacimento. La sua strana storia subisce uno sconvolgimento quando viene rapita e trasformata in una sorta di guerriera ninja, prima di essere poi salvata dai nuovi mutanti e portata alla corte di Xavier.

Questa commistione di caratteri è parte integrante del suo fascino ed è ben riprodotta anche da questa interpretazione di caytiecosplay, tra costume, acconciatura e atteggiamento generale.



