Xbox: la chat vocale Discord è ora disponibile per tutti gli utenti

Microsoft ha comunicato che la chat vocale attraverso Discord è ora disponibile per tutti gli utenti su Xbox Series X|S e Xbox One, dopo essere stata distribuita inizialmente agli utenti del programma Insider, essendo uscita dalla beta.

A partire dal 13 settembre 2022, dunque, tutti gli utenti sulle console Xbox possono utilizzare la chat vocale Xbox integrata direttamente all'interno dell'interfaccia di sistema delle console, con la possibilità di chattare parlando con i propri contatti di Discord anche in maniera cross-platform, ovvero attraverso Xbox, PC e piattaforme mobile.

Discord nell'interfaccia Xbox

La funzionalità della chat vocale Discord era stata messa a disposizione inizialmente agli utenti del programma Xbox Insider nella forma non definitiva, ma a questo punto il software ha raggiunto la sua fase pubblica e può essere utilizzato da tutti, dovrebbe essere normalmente disponibile attraverso un aggiornamento pubblico di Xbox.

Mentre si gioca su Xbox, è dunque possibile ricevere ed effettuare chiamate attraverso Discord Voice: da notare che, anche se si è usata l'app Discord in precedenza, è necessario effettuare nuovamente il collegamento dell'account Discord a quello Xbox, in base a quanto riferito da Microsoft, in modo da trasferire i vari contatti e canali all'interno della console e poter utilizzare il software di comunicazione nella nuova versione.