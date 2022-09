PlayStation Stars: Sony mostra in anteprima alcuni dei collezionabili

Durante lo State of Play di questa sera, Sony è tornata a parlare di PlayStation Stars, il programma di fidelizzazione dei suoi utenti, mostrando in anteprima alcuni degli oggetti collezionabili che si potranno ottenere. Vediamoli in questo video:

Gli oggetti sono: una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man (la mascotte di PlayStation che nessuno dimenticherà mai).

In un post sul PlayStation Blog, Sony ha poi ribadito che l'abbonamento a PlayStation Stars sarà completamente gratuito, per poi spiegare cosa sono gli oggetti digitali collezionabili:

I collezionabili digitali rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell'elettronica di consumo.

Creati in esclusiva per PlayStation Stars, questi collezionabili digitali possono essere ottenuti unicamente tramite il nostro programma fedeltà. In alcuni casi, i collezionabili verranno resi disponibili per commemorare attività, traguardi o i prodotti acquistati. Varieranno a seconda della rarità, proprio come i veri prodotti su cui si basano, o a seconda dell'impegno richiesto per ottenerli. Una volta ottenuti i collezionabili, potrete sistemarli in una bacheca virtuale all'interno di PlayStation App e, se vi va, potrete mostrarla agli amici all'interno del vostro profilo PSN. Ci saranno svariati modi per acquisire o ottenere questi collezionabili, ma il metodo principale sarà quello di completare le campagne.

Le campagne in PlayStation Stars saranno divertenti, piacevoli, e sì, a volte anche impegnative da portare a termine. Una campagna può consistere in un'attività che vi farà ottenere punti o collezionabili. Una delle nostre prime campagne si chiamerà "Hit Play/1994": gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni per ricevere un collezionabile speciale.

Sony ha anche annunciato che il programma PlayStation Stars sarà lanciato inizialmente su PlayStation App, per poi approdare su console. Già da fine settembre dovrebbe essere attivo in Asia, Giappone incluso, per arrivare più in là in America ed Europa.

Nel corso dello stesso State of Play sono stati mostrati dieci giochi, con il pezzo forte rappresentato dal nuovo trailer di God of War Ragnarok.