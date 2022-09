Stellar Blade: il trailer dello State of Play dell'action noto in precedenza come Project EVE

Durante lo State of Play di settembre 2022 è stato presentato un nuovo trailer di Stellar Blade, l'action game realizzato dal team coreano di Shift Up, noto in precedenza come Project EVE. Il gioco sarà disponibile su PS5 come esclusiva console durante il corso del 2023.

Nel trailer facciamo la conoscenza di alcuni dei personaggi principali del gioco oltre a una serie di frenetiche sequenze di combattimento di questo promettente action in terza persona, che in parte sembra trarre ispirazione da titoli come Devil May Cry e Bayonetta.

"Eve e i suoi compagni approdano su una Terra ormai estinta per rivendicarla e incontrano un sopravvissuto, Adam. Adam porterà Eve a Xion, l'ultima città rimasta, dove incontrerà il saggio Orcal che le racconterà molte storie. Per riuscire nella sua missione di salvare la Terra, Eve dovrà instaurare dei legami con i membri più importanti di Xion e contribuire alla ricostruzione della città. Eve non solo dovrà salvare la Terra dai NA:tive, ma anche dare una mano ai cittadini di Xion. Se aiuterete i sopravvissuti o meno, dipenderà solo da voi."

"Stellar Blade introduce combattimenti in cui dovrete deviare e schivare gli attacchi dei NA:tive con precisione e sfruttare combinazioni e abilità uniche. Nel gioco vi armerete di abilità Beta e Burst, tanto uniche quanto intense, che vi lasceranno a bocca aperta."