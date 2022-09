God of War Ragnarok: una ricca galleria di nuove immagini dallo State of Play

Kratos picchia duro

God of War Ragnarok torna a mostrarsi con una ricca galleria di nuove immagini, pubblicate in occasione dello State of Play di questa sera. Si tratta di scatti di accompagnamento del trailer della storia del gioco, che è stato il pezzo forte dell'evento. Guardiamo le immagini:

Come potete vedere gli scatti sono delle catture di diversi momenti visti nel trailer, in cui è stato svelato che il rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus sarà di nuovo centrale per l'esperienza. Possiamo quindi vedere i due combattere insieme contro alcune creature particolarmente grosse a aggressive, quindi vengono visualizzati altri personaggi che faranno parte dell'avventura, che si annuncia come davvero epica.

In un'immagine possiamo vedere anche il combattimento tra Kratos e Thor, forte della sua stazza e del suo martello. Insomma, vale la pena di scorrere la galleria per ammirarle.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok segnerà la conclusione delle avventure nordiche di Kratos, iniziate con il precedente God of War, e sarà disponibile per PS4 e PS5 dal 9 novembre 2022, insieme a una versione del DualSense dedicata al gioco.