Judgment e Lost Judgment classificati per PC dalla ESRB, annuncio al TGS 2022?

Judgment e Lost Judgment sono stati classificati per PC dalla ESRB, il che significa che potrebbe arrivare a breve un annuncio ufficiale da parte di SEGA, magari proprio al TGS 2022: sarebbe di certo il palcoscenico ideale per una notizia del genere.

È infatti atteso per domani il RGG Summit 2022, l'evento organizzato dal Ryu Ga Gotoku Studio in cui dovrebbe trovare posto anche Yakuza 8, e che a questo punto immaginiamo servirà anche per l'ufficializzazione delle avventure di Takayuki Yagami sulla piattaforma Windows.

Se ricordate, peraltro, circolava la notizia che la serie di Judgment non sarebbe uscita su PC per uno strano problema legato all'agenzia che cura l'immagine dell'attore che interpreta il protagonista del gioco.

Pare che il rischio sia rientrato, insomma, e che SEGA e l'agenzia in questione abbiano alla fine trovato un accordo in grado di accontentare tutti, in particolare gli utenti PC che potranno godersi due eccellenti action adventure ambientati fra Tokyo e Yokohama.