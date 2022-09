MultiVersus: un trailer ci prepara all'arrivo di Rick Sanchez da Rick e Morty

Oggi Warner Bros. Games e gli sviluppatori di Player First Games hanno pubblicato un nuovo teaser trailer con protagonista Rick Sanchez da "Rick e Morty" che conferma che lo strampalato scienziato sarà il prossimo personaggio giocabile del picchiaduro.

Il filmato si apre mostrando un acceso duello tra Wonder Woman e Reindog, che viene interrotto bruscamente quando appare dal nulla un portale dimensionale da cui fuoriescono una moltitudine di Mr. Miguardi, seguiti da Rick Sanchez che entra in scena con tutta la sua eleganza e raffinatezza.

Rick Sanchez è uno dei due protagonisti principali della serie animata "Rick e Morty" assieme al nipote Morty, già disponibile nel roster di MultiVersus da alcune settimane. Si tratta di uno scienziato dotato di un'intelligenza inaudita e un carattere sopra le righe che armeggia spesso con gadget futuristici e folli, che probabilmente verranno integrati nel suo moveset.

Giusto pochi giorni fa l'account Twitter di MultiVersus ha svelato che il personaggio si unirà al roster del picchiaduro "molto presto". Il trailer di oggi dunque conferma che il suo debutto è ormai imminente e potrebbe quindi avvenire già durante il corso del weekend o all'inizio della prossima settimana. In tal senso non ci resta che rimanere in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Player First Games.