Mario + Rabbids: Sparks of Hope non avrà il multiplayer

Mario + Rabbids: Sparks of Hope non avrà alcuna modalità multiplayer, in base a quanto riferito dall'associate producer di Ubisoft che si sta occupando del gioco, Quentin Correggi, in una recente intervista a NintendoEverything.

La cosa era praticamente già deducibile da quanto visto finora sul gioco per Nintendo Switch, ma in questo caso c'è proprio una conferma ufficiale sull'assenza di qualsiasi modalità multiplayer, visto che il gioco è stato costruito come "un'esperienza esclusivamente in singolo".

"No, Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà esclusivamente un'esperienza in single player", ha risposto Correggi alla domanda sulla possibilità di modalità multiplayer aggiuntive, a quanto pare per la volontà di evolvere la struttura del primo capitolo in un "progetto ancora più ambizioso".

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, un'immagine

Questo ha portato all'eliminazione di idee divergenti dal nucleo del gameplay classico, come eventuali innesti multiplayer.

Viste le parole del producer, sembra da escludere anche la possibilità di un inserimento successivo di tali modalità attraverso DLC o simili. "È stato molto più efficiente concentrare l'intero team sulla creazione della migliore esperienza single player possibile", senza distrazioni in altri settori del gioco.

Nel frattempo, abbiamo visto un nuovo video di gameplay per lo strategico Ubisoft, che abbiamo anche provato con mano un paio di giorni fa.