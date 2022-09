La scuola è ormai iniziata e comincia pure a fare freddo, qualche ardito potrebbe ancora sfruttare il fine settimana per andare al mare o dedicarsi alla vita reale, tipo vedere gente o fare cose, ma sappiamo bene come queste siano facezie rispetto alla domanda fondamentale: cosa giocherete questo weekend?

Questa settimana a dire il vero è stata alquanto ricca di novità, ma su tutte se ne staglia una, che riguarda un ritorno storico: Return to Monkey Island è finalmente realtà e non dovrebbe avere particolarmente rivali per tutti coloro che hanno giocato gli originali, visto che si tratta di un gioco ideato e costruito direttamente dagli autori storici della serie, Ron Gilbert e Dave Grossman su tutti.

Potete scoprirlo meglio con la nostra recensione di Return to Monkey Island, ma se siete in dubbio il consiglio è di passare il fine settimana tra le sue ambientazioni piratesche.

Interessante anche l'arrivo di Hardspace Shipbreaker, il simulatore di rottamatore spaziale, che dopo un periodo di esclusiva PC giunge anche su console e si piazza anche al day one su Xbox Game Pass.

Slime Rancher 2, un'immagine

Settimana molto ricca, peraltro, per quanto riguarda il servizio su abbonamento di Microsoft, che propone anche l'arrivo di Deathloop a un anno di distanza dall'uscita su PS5, concluso il rapporto di esclusiva con Sony, mentre nel catalogo è giunto anche Slime Rancher 2, seguito di una vera e propria sleeper hit e già un enorme successo su Steam.

Per il resto, ricordiamo anche l'arrivo di Serial Cleaners, Prodeus, Shovel Kinght Dig e Session: Skate Sim per un misto di esperienze diversificate. Da Square Enix arriva un JRPG strategico a impostazione classica chiamato The DioField Chronicle, mentre gli appassionati di sfide possono guardare probabilmente a Soulstice. Insomma, questa è stata davvero una settimana intensa sul fronte dei videogiochi, come si conviene all'avvio di un autunno che potrebbe essere molto ricco: nel frattempo, cosa giocherete questo weekend?