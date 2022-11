World of Warcraft potrebbe non arrivare su Game Pass dopo l'acquisizione, dice Microsoft

World of Warcraft potrebbe non arrivare nel catalogo di PC Game Pass, anche nel caso l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andasse a buon fine. Questo perlomeno è quanto emerge dalla documentazione inviata al CMA, l'antitrust britannico che sta valutando se dare il proprio benestare alla manovra.

Secondo Microsoft infatti sarebbe "tecnicamente molto impegnativo" integrare un gioco con canone mensile in un servizio a sua a volta in abbonamento.

"Gran parte della quota di Activision nella pubblicazione di giochi per PC è rappresentata da World of Warcraft, un titolo in abbonamento che non fa parte di nessun servizio in abbonamento multigioco (termine usato per descrivere sottoscrizioni che danno accesso a più titoli, come Game Pass, ndr) e sarebbe tecnicamente molto impegnativo da integrare in un servizio in abbonamento multigioco", recita il documento inviato al CMA.

Il problema sembrerebbe legato quindi proprio al modello di sostentamento di World of Warcraft con canone mensile, anche se purtroppo Microsoft nel documento non entra nei dettagli delle "sfide tecniche" che potrebbero ostacolare il suo ingresso nel Game Pass.

Un artwork di World of Warcraft Dragonflight, la nuova espansione dell'MMO di Activision Blizzard

In ogni caso questo dettaglio potrebbe dunque far storcere il naso a tutti i giocatori che speravano nell'ingresso di WoW nel catalogo di PC Game Pass per non dover più pagare il canone mensile, che di fatto è più alto rispetto a quello del servizio di Microsoft (9,99 euro contro 12,99 euro al mese).

Tra pochi giorni World of Warcraft darà il benvenuto a Dragonflight, la nuova massiccia espansione ambientata nelle Dragon Isles in programma per il 29 novembre 2022.