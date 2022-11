Microsoft: "i giocatori con più console preferiscono PlayStation a Xbox e Switch"

Continuano a emergere informazioni e dichiarazioni molto interessanti dal lungo documento di 111 pagine inviato da Microsoft all'antitrust britannico, che sta valutando l'acquisizione di Activision Blizzard. Ad esempio, stando un sondaggio svolto dal colosso di Redmond i giocatori in possesso di più console generalmente preferiscono PS5 e PS4 a Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch.

Nello specifico, stando ai studi condotti da Microsoft, il 60-70% dei giocatori in possesso sia di una console PlayStation che di una Xbox preferiscono le piattaforme di Sony.

"Nell'ambito di un sondaggio, Microsoft ha chiesto ai giocatori quale delle loro console è la loro "preferita" su cui giocare. In generale i giocatori multi-console hanno riferito di preferire la loro PlayStation a Xbox.", afferma Microsoft.

"Più specificatamente, in risposta alla domanda "Tra le console su cui giochi qual è/era la tua preferita?" Il [60-70]% dei giocatori che possiedono una Xbox e una PlayStation ha dichiarato che la propria console preferita è una PlayStation: [30-40]% PlayStation 4, [20-30]% PlayStation 5, [10-20]% Xbox Series X , [10-20]% Xbox One.

Discorso simile per quei giocatori in possesso anche di Nintendo Switch: in questo caso le console PlayStation risultano le preferite dal 50% degli intervistati.

"Dei giocatori che possiedono tutte e tre le console, il [40-50]% ha dichiarato che la propria console preferita è una PlayStation: [30-40]% PlayStation 5, [10-20]% PlayStation 4, [10-20]% Xbox Series X, [10-20]% Nintendo Switch, [10-20]% Nintendo Switch OLED, [0-10]% Xbox One, [0-10]% Nintendo Switch Lite."

PS5 e Xbox Series X

Sarebbe interessante capire su quale campione Microsoft ha effettuato il sondaggio, tuttavia la compagnia non ha divulgato dettagli in merito.

Chiaramente condividere questi dati rappresenta un ulteriore tentativo di Microsoft di dimostrare una netta superiorità di PlayStation rispetto a Xbox nel mercato console per mettere in buona luce l'acquisizione di Activision Blizzard agli occhi del CMA, che deve decidere se approvare o meno la manovra.

Ad esempio, la compagnia ha anche dichiarato che Sony realizza più esclusive di Xbox e di maggiore qualità. Sony dal canto suo fa la stessa cosa ma a parti inverse, affermando che "il Game Pass batte significativamente il PlayStation Plus".