The Witcher 3, il cosplay di Triss Merigold di industrial_paradoxe si prepara per la next-gen

The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere un aggiornamento per console e PC di ultima generazione e per festeggiare abbiamo deciso di proporvi questo bel cosplay di Triss Merigold realizzato da industrial_paradoxe, che ha ripreso il look alternativo del personaggio nel gioco, quello che ha colpito di più le fantasie del pubblico.

Come potete vedere, la cosplayer ha fatto un ottimo lavoro nel confezionare un abito identico a quello del personaggio originale, comprese le varie decorazioni come la collana, che poggia sull'ampia scollatura, e il grande fiore appuntato tra i capelli.

Il personaggio di suo viene rappresentato in un momento di studio, ossia mentre sta leggendo un libro. Del resto parliamo di una studiosa della magia, quindi non stupisce che legga. Ottima l'interpretazione di industrial_paradoxe, che appare quantomai assorta nella lettura del libro, quindi poco interessata a ciò che ha intorno.

Triss Merigold è uno dei personaggi più noti della saga videoludica di The Witcher, il cui terzo capitolo sarà presto aggiornato, come abbiamo già detto. Presente anche nei romanzi originali, è nei videogiochi che ha trovato il suo massimo successo, tanto che molti giocatori la preferiscono come partner di Geralt alla più sfuggente Yennefer.