Returnal su PC: conferme della nuova versione sembrano trapelare dal database di Steam

Sembrano emergere ulteriori conferme sull'arrivo di Returnal su PC, già principale indiziato come prossimo gioco PlayStation Studios ad arrivare su piattaforma Windows, ora con ulteriori indizi sul database di Steam che si sommano ai precedenti.

Dopo mesi di voci e speculazioni, ora se non altro è comparso proprio il titolo Returnal tra i file del database di Steam, come riportato dal solito SteamDB.

Screenshot di SteamDB dove è possibile vedere il nome Returnal nei file di Steam

Ovviamente la questione non è ancora affatto chiara e non compaiono da nessuna parte i nomi di Sony PlayStation o Housemarque, ma dietro il nome in codice Oregon sembra esserci proprio il gioco in questione.

L'inserimento in catalogo di questo Codename Oregon risale a qualche mese fa e fin da subito è apparso sospetto, con possibile collegamento a Returnal, in base alle stringhe di file sulla localizzazione collegate a questo. Ora, un nuovo aggiornamento sembra corroborare l'ipotesi, visto che una stringa fa riferimento diretto al nome del gioco in questione.

Il cambiamento riguarda il percorso dei file di salvataggio del gioco, che mostra proprio il nome "Returnal" al suo interno, mostrando come si tratti della directory che verrà utilizzata dai salvataggi di tale titolo. Ovviamente non può essere presa come una conferma ufficiale, ma gli indizi a questo punto sono tanti e tutti piuttosto convincenti.

Sony non ha fatto mistero della volontà di portare ulteriori giochi su PC, anzi la politica d'espansione su piattaforma Windows è stata ribadita da Jim Ryan anche di recente, con ulteriori giochi che arriveranno nei prossimi mesi. Non solo: il piano è lanciare i live service al day one contemporaneamente su PC e PlayStation, mentre i grossi titoli tradizionali arriveranno comunque prima su console PlayStation e solo successivamente su PC, ma con una frequenza sempre maggiore.

Solo il mese scorso ci sono state almeno due apparizioni di Returnal per PC, prima durante una presentazione della GDC e poi con un video trafugato dedicato alle opzioni grafiche, che svelava ray tracing, DLSS e FSR supportati.