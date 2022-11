Starship Troopers: Extermination annunciato con un trailer, è un FPS cooperativo ispirato al film

Offworld Industries ha annunciato Starship Troopers: Extermination, uno sparatutto in prima persona con multiplayer cooperativo per 12 giocatori è ispirato al film Starship Troopers - Fanteria dello spazio del 1997. Il gioco sarà disponibile in early access per PC via Steam nel corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Dai primi dettagli ufficiali apprendiamo che in Starship Troopers: Extermination i giocatori faranno squadra utilizzando operatori di classi differenti in battaglie su larga scala in una mappa vasta. Sarà possibile creare sul momento fortificazioni, muri e torri utilizzando le risorse a disposizione per respingere i nemici insettoidi.

"Starship Troopers: Extermination coinvolge fino a 12 giocatori nella lotta contro la minaccia degli Aracnidi in questo sparatutto in prima persona cooperativo. Preparati e spedisci su un fronte lontano come soldato nella Deep Space Vanguard, un gruppo di forze speciali d'élite all'interno della fanteria mobile. Spetta a squadre come la tua combattere contro centinaia di alieni insettoidi assetati di sangue e riconquistare le colonie cadute per la Federazione. L'unico insetto buono è un insetto morto!", recita la descrizione ufficiale.

"Nessun soldato è solo. Non appena la nave da sbarco colpisce terra, il tuo fidato fucile d'assalto Morita e gli altri Deep Space Vanguard Troopers sono tutto ciò che ti terrà in vita mentre esplori la superficie ostile del pianeta Valaka. Lavorate insieme per completare gli obiettivi, acquisire risorse, costruire e difendere una base, quindi fuggire insieme al punto di estrazione."

Caratteristiche

Gameplay cooperativo : 12 giocatori possono unirsi in squadre da quattro per difendere la propria base, completare obiettivi, raccogliere risorse e cercare di uccidere ogni Insetto in vista.

: 12 giocatori possono unirsi in squadre da quattro per difendere la propria base, completare obiettivi, raccogliere risorse e cercare di uccidere ogni Insetto in vista. Tre classi giocabili : scegli tra le classi Assalto, Supporto e Difesa per adattarsi al meglio al tuo stile di gioco e supportare il resto della tua squadra.

: scegli tra le classi Assalto, Supporto e Difesa per adattarsi al meglio al tuo stile di gioco e supportare il resto della tua squadra. Costruisci difese : costruisci muri, torri, stazioni di munizioni e altro ancora utilizzando le risorse acquisite dalle raffinerie planetarie.

: costruisci muri, torri, stazioni di munizioni e altro ancora utilizzando le risorse acquisite dalle raffinerie planetarie. Sistema di progressione di classe : sblocca nuove armi, equipaggiamento e vantaggi per ogni classe per diventare un combattente d'élite nell'Avanguardia dello spazio profondo.

: sblocca nuove armi, equipaggiamento e vantaggi per ogni classe per diventare un combattente d'élite nell'Avanguardia dello spazio profondo. Cinque tipi di insetti unici : al lancio dell'accesso anticipato, incontra gli insetti nemici Drone, Guerriero, Artigliere, Granatiere al plasma e Tiger Elite durante le missioni planetarie.

: al lancio dell'accesso anticipato, incontra gli insetti nemici Drone, Guerriero, Artigliere, Granatiere al plasma e Tiger Elite durante le missioni planetarie. Aumento dei livelli di infestazione - L'aumento dei livelli di minaccia degli insetti durante le missioni porta nemici più grandi e più pericolosi in battaglia.

- L'aumento dei livelli di minaccia degli insetti durante le missioni porta nemici più grandi e più pericolosi in battaglia. Battaglie su larga scala : un'enorme mappa con cinque zone uniche e combattimenti basati su sciami con centinaia di insetti nemici a schermo danno la sensazione di una travolgente guerra planetaria.

: un'enorme mappa con cinque zone uniche e combattimenti basati su sciami con centinaia di insetti nemici a schermo danno la sensazione di una travolgente guerra planetaria. Guerra : riconquista basi e raffinerie, distruggi alveari e completa una varietà di obiettivi secondari per strappare il controllo della mappa alla minaccia degli insetti.

: riconquista basi e raffinerie, distruggi alveari e completa una varietà di obiettivi secondari per strappare il controllo della mappa alla minaccia degli insetti. Sistema Ping: la comunicazione è fondamentale! Il sistema "Ping" offre ai giocatori un modo rapido e semplice per richiamare punti di interesse, obiettivi, nemici in arrivo e altro ancora ai compagni di squadra.

Di seguito trovate la galleria di immagini pubblicata dagli sviluppatori di Offworld Industries.