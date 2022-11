Le vendite dei giochi fisici calano ancora durante il Black Friday 2022 in UK

GfK ha svelato i più recenti dati di vendita dei giochi fisici per il Regno Unito, uno dei mercati più grandi d'Europa e significativo indicatore delle tendenze di mercato. Secondo le nuove informazioni, durante la settimana del Black Friday 2022, le vendite dei giochi fisici sono calate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si parla di un calo del 15%, che segue il calo del 10% dello scorso anno.

Ovviamente questo è indicativo del fatto che, pur con la presenza di grandi sconti per il formato fisico, continua a crescere la tendenza dei giocatori console all'acquisto di giochi in formato digitale. La distribuzione di console come PS5 Digital e Xbox Series S, oltre che di abbonamenti come Xbox Game Pass, aiutano a spingere il mercato in tale direzione. È anche possibile che i giocatori siano meno reattivi a questi periodi di sconti, visto che i videogiochi possono essere trovati in offerta tutto l'anno.

GfK ha anche indicato quali sono i giochi più venduti della settimana del Black Friday 2022 nel Regno Unito, sempre in formato fisico:

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 Pokémon Violetto Mario Kart 8 Deluxe God of War Ragnarok Pokémon Scarlatto Sonic Frontiers Nintendo Switch Sports Just Dance 2023 Animal Crossing New Horizons

Sonic Frontiers è salito in classifica

In cima alla classifica troviamo alcuni tra i giochi più recenti e importanti del periodo. FIFA 23 ha potuto beneficiare della pubblicità dei mondiali ed è stato inserito in vari bundle delle console. Call of Duty Modern Warfare 2 continua a fare bene e Pokémon Violetto è il preferito rispetto a Scarlatto. Resiste anche Sonic Frontiers, che è passato dalla 10° posizione alla settimana, probabilmente anche grazie ai vari sconti di questo periodo.

Diteci, avete comprato un po' di giochi in formato fisico durante il Black Friday 2022?