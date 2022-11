Burnout dopo Need for Speed Unbound? Criterion Games non ha piani, ma gli piacerebbe

Eurogamer.net ha potuto intervistare Kieran Crimmins, creative director presso Criterion Games, team attualmente al lavoro su Need for Speed Unbound. Criterion Games è però noto anche per Burnout, la serie di giochi di guida da tempo in pensione. C'è un futuro per tale IP? La testata lo ha chiesto a Crimmins che, pur ammettendo che non vi è nulla in sviluppo, sicuramente al team piacerebbe tornare a lavorare su un Burnout.

Precisamente, Eurogamer.net ha domandato: "Ci potrebbe essere un Burnout nel vostro futuro? So che molte persone hanno ancora una grande passione per quella serie."

La risposta di Kieran Crimmins è stata: "Sì, assolutamente. Lo spero. Non è una cosa che stiamo pensando di fare adesso. Giusto? Non è il mio prossimo gioco o qualcosa del genere. Non che possa dire che non lo sia, ma credo di poter dire che non è il prossimo gioco a cui lavorerò. Ma se parliamo dei due giochi per cui lo studio ha grande passione, sono ovviamente Need for Speed e Burnout. Amiamo questi due franchise, e Burnout ha un approccio unico alle corse che credo sarebbe assolutamente fenomenale. Quindi credo che quello che voglio dire è che mi piacerebbe molto farlo. E spero che se tutto andrà bene con questi giochi, e se riusciremo ad espandere il team, allora forse potremo fare anche un Burnout. Non è nei piani nel futuro immediato o qualcosa del genere, ma sarebbe davvero divertente".

Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sono stati anche indicati gli orari di pre-caricamento, così come la disponibilità di una demo da 10 ore su Game Pass Ultimate.