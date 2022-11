Need for Speed Unbound, orari di pre-caricamento e demo da 10 ore su Game Pass Ultimate

Electronic Arts ha annunciato gli orari di pre-caricamento per le diverse versioni di Need for Speed Unbound, confermando contestualmente la demo da 10 ore riservata agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play.

In uscita il 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Need for Speed Unbound è il nuovo episodio della celebre serie racing, caratterizzato in questo caso da un ampio scenario open world e da un stile grafico ispirato alla street art.

Il gioco potrà essere precaricato da chi ha effettuato il preorder:



Su PC dal 24 novembre alle 17.00

Su Xbox Series X|S dal 24 novembre alle 17.00

Su PS5 dal 27 novembre alle 8.00 (Palace Edition) o dal 30 novembre alle 8.00 (standard edition)

Per quanto riguarda invece gli orari di sblocco:



La Palace Edition di Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 29 novembre alle 8.00

La standard edition di Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 29 novembre alle 8.00

La versione EA Play Pro sarà disponibile dal 29 novembre alle 8.00

Come detto, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e a EA Play potranno provare Need for Speed Unbound grazie a una versione di prova da 10 ore, con la possibilità di conservare i progressi effettuati in caso di acquisto dell'edizione completa.