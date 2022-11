Netflix sta sviluppando un grosso gioco tripla A per PC su Unreal Engine

Netflix prosegue il suo percorso nell'ambito dello sviluppo videoludico, con il suo studio interno che sta lavorando a un grosso gioco tripla A per PC, in base a quanto emerso dagli annunci di lavoro, dai quali emergono anche altri dettagli come la base tecnologica di Unreal Engine e il fatto che sembra trattarsi di un action RPG.

Netflix Games Studio sta assumendo vari elementi per integrare il proprio organico, sotto la guida di Mike Verdu, recentemente nominato vice presidente della divisione gaming della compagnia.

Netflix, il logo

A capo del team, in ruolo operativo, c'è Chacko Sonny, precedentemente in Blizzard come executive producer di Overwatch.

Gli annunci di lavoro riguardano diversi ruoli rimasti scoperti come game director, technical director, art director, live service analyst e lead engineer. In questi annunci, il gioco viene descritto come "gioco PC tripla A totalmente nuovo" e costruito su Unreal Engine, classificato in alcuni casi come action RPG in terza persona. Visto che si parla anche di un live service analyst, viene da pensare che possano esserci elementi live service all'interno.

Sembra trattarsi di un progetto di grosso calibro, che potrebbe forse aprirsi a eventuali derivazioni transmedia con serie TV o film, come si conviene a una compagnia specializzata in questi ambiti come Netflix. Tuttavia, non sappiamo ancora di cosa si tratti e aspettiamo un annuncio ufficiale al riguardo.

Sappiamo che la compagnia ha intenzione di espandersi ulteriormente nel territorio della produzione di videogiochi, motivo per il quale ha anche acquisito vari team come Spry Fox e Night School Studio, responsabile di Oxenfree. Per quanto riguarda la distribuzione di giochi, ricordiamo che da qualche giorno è disponibile Immortality in versione mobile per gli abbonati a Netflix.