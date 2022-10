Netflix ha acquisito Spry Fox, team autore dell'affascinante Cozy Grove

Netflix continua la sua espansione nel mercato dei videogiochi, con l'acquisizione del team Spry Fox, che si è fatto conoscere soprattutto di recente grazie a Cozy Grove, gioco che ha riscosso un notevole successo.

Si tratta di uno studio indie (finora) specializzato nello sviluppo di titoli mobile ma dotato di un notevole stile: tra le produzioni in portfolio troviamo Triple Town, Alphabear, Road Not Taken e il suddetto Cozy Grove, probabilmente il progetto più grosso mai portato avanti dal team.

"Quando David e io abbiamo fondato Spry Fox dodici anni fa, il nostro obiettivo era creare un posto dove persone cordiali e creative potessero costruire giochi belli e originali in un ambiente in grado di supportarle, in modo da infondere felicità nelle persone che giocano ai nostri titoli", ha spiegato il co-fondatore Daniel Cook in un nuovo messaggio sul blog ufficiale del team.

"Dopo molte conversazioni intense, siamo emozionati di annunciare che saremo parte di Netflix come studio di sviluppo interno, per costruire fantastici giochi insieme".

Cozy Grove, un'immagine del particolare gioco di Spry Fox

L'acquisizione avrà a che fare soprattutto con i prossimi giochi di Spry Fox, visto che quelli già usciti continueranno ad essere disponibili nella loro forma attuale e sulle piattaforme in cui sono già presenti.

Per quanto riguarda i giochi futuri, il team ha svelato di essere al lavoro su Cozy Grove 2 e su un MMO più ampio e "non violento", di cui ancora non è stato riferito nulla di preciso ma che è in sviluppo su Unreal Engine attraverso una collaborazione con Epic Games. A questo punto, all'interno del contesto di Netflix, è possibile che Spry Fox possa contare su un supporto economico più sostanzioso, ampliando ulteriormente i propri progetti.

Per conoscere meglio la produzione maggiore del team, vi rimandiamo alla nostra recensione di Cozy Grove, mentre ricordiamo che Netflix ha acquisito in precedenza anche Night School Studio, il team di Oxenfree.